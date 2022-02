Az Omega menedzsere, Trunkos András próbálja kézben tartani a dolgokat. Intézi a zenekar ügyeit, illetve segíti Kóbor János özvegyét, Zsókát. Meckyt ugyanis még nem helyezték végső nyugalomra, de hamarosan sor kerülhet a búcsúztatóra.

Az elmúlt több mint egy évben három tagját is elvesztette az Omega. Kóbor János előtt távozott az élők sorából Benkő László és Mihály Tamás, így már csak ketten maradtak a legendás együttesből. Trunkos mégsem adta fel a reményt, hogy az Omega visszatérhet a színpadra.

Most aztán hogy csináljam? Most mit csináljak? Mert ugye, a Kóbor nélkül nincs Omega. Omega-emlékkoncertet is tervezek, eléggé előrehaladott állapotban van. De hát Kóbor nélkül hogy? Ki fog énekelni? Én elvártam volna tőle, hogy még az emlékkoncerten is énekeljen. Soha nem hittem el, Kóbor János nem halhat meg. És cserben hagyott, mert meghalt

– idézte a Blikk Trunkos nyilatkozatát, amelyet a Tényeknek adott a menedzser.