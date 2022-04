Az RTL Klub reggeli műsorában mesélt új életéről Csuti, akinek továbbra is gyermekei a legfontosabbak, és akikkel mindig a korábban Kulcsár Edinával közös otthonukban találkozik.

Csutinak az üzleti élete is rendben van, a lakása is épül, sokat edz, ami meg is látszik rajta. Nemrég fotósorozat is készült róla, melynek egy-egy darabját Instagramon is megosztotta követőivel.

Új párjáról annyit árult el, hogy civil és egyelőre még ismerkednek, aminek része volt a 3 napos madridi út is.

Arra a kérdésre, hogy a szállodában lakik-e még, sejtelmesen azt válaszolta, hogy részben igen.