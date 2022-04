A Kos férfi makacs, tüzes, magabiztos, akaratos. Bosszantó, fejjel megy a falnak, és sokszor megy az ember agyára. Emellett szenvedélyes , bátor, megmentő, nagylelkű, és van benne valami, ami minden rossz tulajdonsága ellenére is ellenállhatatlanná teszi.

A Kos férfi azt fogja tenni, amit csak akar. Hihetetlenül ambiciózus, és nem fél megtenni olyan dolgokat, amelyekről azt gondolja, hogy hosszú távon jók lesznek neki, inkább cselekvő, mint gondolkodó. Ez párkapcsolataiban nem mindig előnyös, hiszen nem mindenki tud lépést tartani a tempójával.

Ha összesodor a szél egy Kos férfival, és szeretnéd is megtartani, tartsd tiszteletben, hogy ő ilyen, és hagyd neki, hogy olyan ritmusban élje az életét, ami számára kényelmes. Nem kell megfeszülnöd, hogy tartsd a tempóját, még akkor is működhet a párkapcsolat a Kossal, ha időnként úgy érzed, le kell lassulnod. Nem történik tragédia, ha nem vagy mindig mellette, sőt, lehet, hogy megtanulja értékelni a megfontoltságodat, vagy akár hiányozni fogsz neki, amikor nem vagy a közelében. Ez pedig nem feltétlenül rossz egy párkapcsolatban.

Nem baj, ha egyszer-egyszer hiányzol a partnerednek, hiszen a szerelem lényege pont az, hogy az idő és a tér ellenére is erős maradjon. Az időnkénti távolság szuper módja annak, hogy felmérd a kapcsolatod valódi erejét. Azonban a kérdés továbbra is adott: hogyan érd el, hogy hiányozz a Kos férfinak.

Ne írj neki folyamatosan

A Kos férfi nagyon független, és mindig pörög valamin az agya, ezért ha állandóan jelentkezel nála, könnyen úgy érezheti, hogy csapdába esett melletted. Ha úgy látja, hogy mindenek felett ragaszkodsz a társaságához és ráakaszkodsz, még talán menekülőre is fogja.

Ezzel szemben, ha nem írogatsz neki folyamatosan, titokzatosnak fogsz tűnni. Ezzel azt éreztetheted vele, hogy még mindig van benned ismeretlen terep a számára, hogy van mit felfedezni és megtanulni rólad. A Kos férfi szereti, ha időről időre meglepik valami újjal.

Szeresd magad

Az egyik legjobb módja annak, hogy megtanítsd a férfinak, hogy hogyan szeressen téged - csillagjegytől függetlenül is - az az, ha először te tanulod meg szeretni saját magad. Sok nő követi el azt a hibát, hogy minden szeretetét odaadja a férfinak, miközben saját magának nem hagy semmit.

Tehát, amikor a Kos férfit lekötik a saját dolgai, ne csak ülj és duzzogj, várva, hogy végre veled foglalkozzon. Foglald el magad, csinálj olyan dolgokat, amiket szeretnél csinálni, és örömödet leled benne. Időnként priorizáld magad, és tégy a saját kedvedre. Ez az egyik legjobb módja annak, hogy megtanítsd neki: hogyan szeretnéd, hogy szeressen. A Kos férfi, mivel nagyon önálló, partnerében is kifejezetten értékeli ugyanezt.

Támogasd abban, amit csinál

Ha találkoztál már Kos férfival, valószínűleg tudod, hogy ha talál valamit, ami leköti, hosszú órákra, napokra, hetekre elvesztetted. Ha valami érdekli, minden erejét beleadja a projektbe. Ezt lehet úgy is értelmezni, hogy a Kos elhanyagol, és nem fordít elég figyelmet a kapcsolatra. Ezenkívül érezhetsz kísértést, hogy megmondd neki a magadét, és jelezd felé, hogy igazságtalanul viselkedik veled, de inkább ne tedd ezt, csak támogasd.

Nem elég, ha megadod neki a szabadságot, hogy azt tegye, amit akar, de meg is kell mutatnod, hogy támogatod abban, amit a fejébe vett. Ha látja, hogy támogatod, nagyon hálás lesz azért, hogy olyan kapcsolata van, amely teret ad neki arra, hogy a szenvedélyével foglalkozzon. Aztán, amikor elindul a saját feje után, egyszer csak rájön, hogy mennyire hiányzol neki te és a támogatásod is.

Legyél türelmes... nagyon

Engedd meg neki, hogy rendelkezzen az idejével. Néha annyira elmerül valamiben, hogy talán már nem is figyel rád, de ez rendben van. Végül vissza fog találni hozzád, és rá fog jönni, hogy elhanyagolt. És amikor ez megtörténik, csak még jobban szeretni fog téged az időért, amit adtál neki.

Amiatt pedig ne aggódj, hogy nem tér vissza hozzád. A Kos férfi nagyon hűséges mindaddig, amíg te is hűséges maradsz hozzá. Amikor azt látja, hogy még akkor is kitartottál mellette, amikor nem feltétlenül bánt veled jól, ezt megjegyzi, és csak még jobban fog szeretni érte. A nap végén a türelem mindig a párkapcsolat egyik legfontosabb szempontja lesz. Mutasd meg neki a türelmedet, és cserébe ő is ugyanolyan türelmes lesz veled.

Ha pedig te is a Kos jegy szülötte vagy, akkor itt az idő, hogy megtudd, melyik csillagjegy illik hozzád a szerelemben, és melyikkel ne randizz semmi esetre sem.