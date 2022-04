Nem volt jó viszonyban tükörképével a 63 éves Madonna, aki már eddig is rengeteg beavatkozáson ment keresztül, de amit most művelt az arcával, az rémületes.

Az idősödő popsztár szeretné visszaforgatni az idő kerekét - ki nem? -, és ezért meg is tesz mindent. Ha szó szeirint nem teheti meg, akkor sebészkés alá fekszik. A már amúgy is több arcplasztikai beavatkozáson átment énekesnő ezúttal nem kicsit lőtt túl a célon: rajongósi is megijedtek a látványtól, amit új arcával nyújt.

Hogy fiatalabbnak tűnik, az biztos, hogy Madonnának, az már kevésbé. Viszont 100 százalék, hogy ijesztő, ahogy azt a TikTokon is láthatják a követői.