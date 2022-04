Legalább öt embert ért szexuális inzultus, miután ufóval találkozott, közülük egy nő teherbe is esett.

Négy év küzdelem után a The Sun birtokába jutott valódi X-akták nem csak szexuális találkozásokról mesélnek. A 42 orvosi aktából és 300 hasonló, de nem publikált esetből álló jelentésben rengeteg bizarr eseményről, telepátiáról és teleportációról is szó van.

"Az 1500 oldalnyi anyag tartalmazza többek között a kormány által megrendelt tudományos jelentéseket és a Pentagonnak az UFO-programmal kapcsolatban küldött leveleket is, továbbá az ufóészlelések emberre gyakorolt biológiai hatásairól szóló jelentéseket, a paranormális élmények kategorizálását és a sci-fi technológiával kapcsolatos tanulmányokat is" - írja a The Sun.