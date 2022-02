Scott C. Waring ufószakértő azt mondja, ez a felvétel egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a Földet idegenek látogatják.

Scott C. Waring blogot vezet az ufókól, itt osztja meg különös elméleteit a nagyközönséggel. A napokban tette közzé azt a videót, melyet Tajvanban készítettek, és zölden világító ufóraj látható rajta. A videót egy nő készítette, aki arról számolt be, hogy a repülő tárgyak egy nagy felhőből repültek ki, és körülbelül négy percig voltak láthatóak. Waring szerint ez a felvétel is bizonyíték arra, hogy az idegenek - akik állítólag rendkívül büdösek - újra és újra ellátogatnak hozzánk.

Január közepén Texasban fényes nappal vettek videóra egy furcsa, fémes, repülő objektumot. Szakértők szerint biztos, hogy ezeken a képsorokon is ufó látható.