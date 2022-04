Péterffy Lili szerelmes, le sem tagadhatná a boldogságát. A kedvese, Jacob, egy dán férfi, és már a megismerkedésük sem volt mindennapi – minderről az ezúttal kedden megjelenő hot! magazinban mesél a Sztárban Sztár énekesnője.

"Jacobbal Indonéziában találkoztunk. Egy barátnőmmel mentem ki egy hónapos hátizsákos túrára és spirituális feltöltődésre. Január volt, amikorra elfáradok, és kiégek a nyári fesztiválszezontól. A dán fiúval azon a ponton találkoztunk, amikor már feltöltődtem. Míg korábban mindig lassan kialakuló kapcsolataim voltak, meglepő módon ez egy olyan meghatározó véletlen találkozás volt, ami nagyon ritka. Egy igazi wow pillanat volt! »Úristen, szia, te ki vagy?« Ennek lassan két éve, azóta megtaláltuk a formáját, hogy tartsuk a kapcsolatot és találkozzunk. Időnként zenét is írunk egymásnak" – ecseteli Lili a friss hot!-ban. Az énekesnő egy különleges fotósorozat mellett arról is beszélt a magazinban, hogy miként élte meg a szülei válását, de azt sem titkolja, hogyan fejleszti a saját lelkét. Keressétek a magazint digitális formában is ezen az oldalon.