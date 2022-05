Ballonkabát

Tavasz vége ide, nyár eleje oda, egy jó ballonkabátra egész évben szükségünk lehet. Legyen szó egy hűvösebb reggelről, amikor munkába indulunk vagy egy buliról, amely késő estig tart, ez a kabáttípus mindig, minden körülmények között megállja a helyét. Ha még nincs ballonkabátod, akkor gyorsan szerezd be, mert egyrészt ez egy igazán klasszikus darab, másrészt pedig 2022-ban ultra trendi is.

Kardigán

Még mindig a melegebb daraboknál maradva – hiszen azért még csak május van –, nem árt, ha a ballonkabát mellett egy-két trendi kardigánt is beszerzünk erre a szezonra. Tény, hogy a férfiak nem ezt látják legszívesebben a nőkön, mert általában a kardigánról a nagymamájuk jut az eszükbe, ám érdemes mégis körülnézni a boltokban, ugyanis a nagy, praktikus, oversize típusok mellett igazán csinos, sőt szexi fazonokkal is találkozhatunk. Ha igazán fiatalos darabokra vágyunk, akkor válasszunk rövid, szűk vagy éppen mélyen dekoltált típusokat – ezekről tuti nem a nagyi ugrik majd be a párunknak sem.

Nadrágszoknya

Az idei év egyik nagy kedvencei lesznek a nadrágszoknyák, amelyek szemből nagyon rövid miniszoknyának tűnnek, ám hátulról szemlélve már sortfazonúak. Ez a trend azért is szuper, mert a miniszoknyában sokan feszélyezve érzik magukat – félnek, hogy fellibben, belátnak alá, ha lehajolnak, kivillan a fenekük -, ám egy nadrágszoknya ötvözi a szoknyák kacérságát és a sortok kényelmét, ráadásul még szexi is. Aki ultra trendi szeretne lenni, az olyat válasszon, ami elöl átlapolós vagy gombokkal díszített.

Sportcipő

A sportcipők évek óta tartják magukat, mint a legdivatosabb lábbelik. Ma már szinte minden alkalomhoz és minden öltözékhez megtalálható a leginkább passzoló sportcipő, legyen szó sneakerről, tornacipőről, teniszcipőről, deszkás cipőről vagy klasszikus edzőcipőről. Választhatunk magasabb szárút, belebújóst, tépőzárasat, fűzőset, vastagabb talpút, a színeknek, mintáknak, díszítéseknek pedig csak a gyártók fantáziája szabhat határt. Léteznek csillogó, matt, szaténhatású, szőrös, állatmintás darabok is - kinek mi tetszik.

Haspóló

A haspólók, akárcsak a miniszoknyák, a nyár örökzöld darabjai, még akkor is, ha éppen nincsenek trendben. 2022-ben azonban még divatosnak is számítanak a melleket éppen csak takaró, apró felsőrészek. A '90-es évekből már jól ismerjük a crop topokat, most azonban újra hódít ez a megosztó fazon, amelyet érdemes okosan viselni. Mert akár hisszük, akár nem, a haspólók nem csupán a nádszálvékony lányokon mutathatnak jól... Ezzel kapcsolatban itt olvashatsz néhány hasznos tanácsot.