A férfiak és a nők sok esetben teljesen másképp gondolkodnak, és teljesen másképp látják a világot... a világon belül pedig a divatot is. Megesik például – nem is túl ritkán –, hogy amit mi nők szupertrendinek gondolunk, attól ők konkrétan frászt kapnak.

Nézd, ez hogy tetszik?

Jól áll?

Csinos vagyok benne?

Ugye mindenki fel szokott tenni ilyen és ehhez hasonló kérdéseket a párjának. A szerencsétlen férfiember pedig többnyire bólogat:

Igen, remekül áll - mondja, még akkor is, ha legszívesebben kifutna a világból az adott ruhadarabot nézve.

Egy kis közvéleménykutatást végeztünk, kutattunk és arra a megállapításra jutottunk, hogy ezeket a trendi cuccokat utálják leginkább a pasik.

Boyfriend gatya

Évek óta hódítanak a kissé túlméretezett, kissé lógó, kissé nagynak tűnő boyfriend nadrágok, amelyek nevükkel ellentétben egyáltalán nem úgy festenek, mintha a pasink gatyáját húztuk volna magunkra – mert akkor legalább három számmal nagyobbak lennének –, de valóban egy sokkal lazább viselet, mint a megszokott női fazonok. A rossz hír azonban az, hogy bármennyire is vagánynak, trendinek érezzük magunkat bennük, és bármennyire is kényelmesek ezek a darabok, a pasik többségét a hideg is kirázza, ha meglát egy ilyen szettet.

Oversize cuccok

Az oversize, azaz extra méretű pólók, pulcsik és ruhák szintén nem tartoznak a férfiak kedvencei közé, mi nők hiába is imádjuk őket. A pasikat egyáltalán nem érdekli, hogy ezek a darabok kényelmesek, játékosak, ők azzal érvelnek, hogy úgy festünk, mintha a lelencházból jöttünk volna – egyszerűen nem a mi méretünk. Ráadásul olyanok, mint egy zsák, azaz mindent eltakarnak az alakunkból.

Kardigán

A kardigánról a legtöbb férfi a nagymamájára vagy az általános iskolai osztályfőnökére asszociál, így nem meglepő, hogy egyáltalán nem tartják szexinek ezt a ruhadarabot. Talán ötvenen túl már elnézik, ha ilyesmit hordunk, de addig értetlenül állnak előtte – ha pedig még ráadásnak egy oversize darabbal rukkolunk elő, akkor bizony teljes döbbenet ül ki az arcukra.

Ormótlan bakancs, csizma

Újra divatosak a vaskos, magasított talpú – esetenként hernyótalpas - csizmák és bakancsok, ám hiába trendi maga a look, a pasik ki nem állhatják az ilyen lábbeliket. A megkérdezettek zöme csúnyának és nevetségesnek találta ezeket a cipőket, ráadásul azt is megjegyezték többen, hogy szerintük ezekben a nők lábfeje óriásinak tűnik – ez pedig cseppet sem vonzó.

Melltartó

A melltartó egy érdekes kérdés. A férfiak nagyobb része nem szereti, hiszen sokkal jobban felvillanyozza őket, ha a kebleket nem kötjük gúzsba, ugyanakkor a csipkés, selyem, szexi fazonokat igenis kedvelik, főleg, ha a hálószobában viseljük őket. Ami viszont totál lelombozza szinte mindegyiket, az a sportmelltartó. Kivétel persze itt is akad – mondjuk ha a konditeremben csak ez takarja a felsőtestünket.