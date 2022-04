A Beckham család szereti a luxust, ami a legidősebb gyerek, Brooklyn újdonsült feleségétől sem idegen, hiszen Nicola Peltz színésznő édesapja a dollármilliárdos amerikai üzletember, Nelson Peltz. Így aztán nincs is abban semmi meglepő, hogy az örömszülők igazán megadták a módját, és 1,3 milliárd forintnak megfelelő dollárt költöttek csemetéik álomesküvőjére, melyen a szerelmesek kimondták a boldogító igent.

A ceremónián több híresség is megjelent: ott volt Gordon Ramsay, Victoria Beckham egykori együtteséből a Spice Girlsből Mel B és Emma Bunton, de megjelent a teniszezőnő Serena Williams, illetve Victoria Beckham közeli barátja, Eva Longoria színésznő is. Nem hiányzott a nagy eseményről Gigi Hadid modell, Nicole Ritchie amerikai realitysztár, Madonna fia, Rocco Ritchie, Tom Brady amerikai futballista és szupermodell felesége, Gisele Bündchen sem, sőt! A násznép tagjai között volt David Beckham focista barátai közül Dave Gardner, Gary Neville és testvére, Phil is - írja a Daily Mail.

A 23 éves séfjelölt Brooklyn 27 éves felesége Instagramon osztott meg fotókat a nászról, amiken a lenyűgöző fehér Valentino menyasszonyi ruhájában látható szerelmével. A fotó mellé a következő szöveget írta: „Mr. és Mrs. Peltz Beckham ❤️'