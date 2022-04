Március elején egy év huzavona után kimondta a válást a sztárpár, Kim Kardashian és Kanye West. Most, hogy hivatalosan is az elvált nők táborát erősíti, gyorsan fel is vállalta szerelmét, a humorista Pet Davidsont, aki a Saturday Night Live sztárja.

Az első közös fotójukat még március közepén töltöttek fel az Instagramra, amivel hivatalosan is bejelentették, hogy együtt vannak.

Nemrég Kim újabb közös fotóval színesítette az Instagram-oldalát, ami valósággal felrobbantotta az internetet; egy óra alatt több mint 3 millióan lájkolták. Még egy nap sem telt el a posztolás óta: jelenleg közel 9 millióan kedvelik a szerelmesek fotóját.