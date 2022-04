Rúzsa Magdi hármas ikrei február elsején születtek. Az énekesnő már a gyerekek születése előtt sem csinált titkot abból, hogy lesz segítsége a későbbiekben is, most viszont elárulta, pontosan kik segítenek nekik a mindennapokban.

Rúzsa Magdi kisbabái február elsején születtek,az énekesnő azt mondja, ezt egyedül nem lehetne csinálni. Az énekesnő elárulta, hogy a babák már gyönyörűen növekednek, kisfia, Keve nagy mókamester, és állandóan nevetgél, Lujzi pedig olyan, mintha Magdi klónja lenne, és kiköveteli a figyelmet.

"Nagyon élvezzük ezt a szülő szerepet, nagyon izgalmas. Picikék, de látszik a személyiségük, mind a hármuk teljesen különböző. Látszik, hogy ki az, aki inkább az apa vonalát viszi, és ki az, aki inkább az anya vonalát, kíváncsi vagyok, hogy alakul ez majd (...)

-mesélte Magdi, aki abból sem csinált titkot, hogy egyedül nem tudja ellátni a három gyereket, így többen is segítenek neki a családból.

„Nagyon kemény. Ez nem az az állapot, amit egyedül lehet csinálni, úgyhogy nálunk a teljes család be kellett, hogy szerveződjön, és ezt most tiszta komolyan mondom. Az unokahúgom itt van nálunk állandóan, egyik nap az egyik nagymama főz, a másik nap a másik nagymama, és mindig itt van mellettünk valaki, mert három kézre szükség van. Szóval ez a része nagyon nem egyszerű"

– mondta az énekesnő hozzátéve, hogy a nehézségekkel együtt a legfontosabb mégiscsak az, hogy mindhárom baba egészséges.

Magdi a hármas ikrek mellett dolgozik is, új videóklipje is a mai napon jelent meg. Július elsején már a Budapest Parkban fog koncertet adni, és a fellépésre már most készül. Természetesen a karrier és az anyaság összeegyeztetésben férjének is fontos szerepe van.