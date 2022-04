A Kelemen Kabátban legújabb, Józsi című albumának dalait hétről hétre ismerhetik meg a rajongók. Húsvét szombatján ez nem is lehetett más, mint egy "locsolós dal", a Meglocsolnálak, amit Curtis-szel és Szabó Ádámmal készítettek. A dal ugyanolyan vidám, mint amilyen a forgatás volt. Már maga a nyitójelenet is elég vicces, amikor Curtis és Ádi megérkeznek Hollókőre, nem akarnak hinni a szemüknek: egy óriási nyúl fogadja őket! Ezen felbuzdulva el is indulnak locsolkodni, akkor már hármasban Boldival és persze a "szerelemről", a locsolásról rappelnek és énekelnek: persze alaposan nyakon öntenek egy "fehérnépet", azaz egy fiatal lányt egy nagy vödör vízzel.

A Sztárban Sztár óta időről időre felmerült a közös dal ötlete és most jött el az a szám, amiben mindhárman otthonosan tudjuk érezni magunkat – mondta Boldi a Curtis-szel és Ádámmal készített dalról és klipről.

"Nagyon természetes és gyors volt az alkotói folyamat és szerintem mindhármunknak jól áll a végeredmény. Az a vicces, hogy a locsolkodós - népviseletes ötlet hamarabb jött, mint maga a dal, de végül összeállt és nagyon szeretjük."

A Kelemen Kabátban Józsi című albumának első dala március elején jelent meg: az Ez még az ördögé című dalt a Hősök-kel és Dj Gerysson-nal készítették Boldiék, amit azóta minden szombaton egy-egy újabb követ. Boldi úgy fogalmazott, ez lett a Kelemen Kabátban legszemélyesebb albuma:

"A Józsi album segített feldolgozni életem eddigi legsza***abb időszakát" „...rengeteg ihlet és ötlet jött belőlünk... ezt a rossz időszakot is fel tudtuk dolgozni dalok formájában...Most már, ha meghallgatom bármelyik dalt, egyből jókedvem lesz!"

-mondta Boldi, aki szerint ez egy igazi terápiás lemez lett. És hogy miért Józsi album?

"Józsi egy barátom, és a barát az, aki minden szar esetén mellettünk marad, Józsi a barátságot szimbolizálja"

– foglalta össze Boldi.