Mi az a „hustle culture" és van-e kiút, ha ez a túlbuzgó munkaéhség már beszippantott minket?!

A 4 Napos Hét kampányigazgatója, Joe Ryle szerint a „hustle culture" alapvetően arról szól, hogy a munka természetellenesen uralja minden percünket, és nincs elég időnk jól megélni az életünket. Olyan életstílus, amelyben a karrier prioritássá válik. Nemcsak, hogy háttérbe szorul a szabadidő, a család, a magánélet vagy az öngondoskodás, de egyetlen értékes percet sem kívánunk ezekre áldozni.

E kultúra képviselői – szemben egy átlag munkavállalóval - a túlórához is máshogy viszonyulnak. Teljes meggyőződésük, hogy minél többet tesznek, annál értékesebbek, ahogy az is, hogyha állandóan dolgoznak, akkor közelebb kerülhetnek a gazdagabb és boldogabb élethez. Végül a siker hajszolása életcéllá válik. A megfelelési kényszer és maximalizmusra való törekvés pedig azt eredményezi, hogy a munkájuk az életükké válik.

A „hustle culture" foglyai úgy gondolják, hogy szorgalmasan ledolgozott munkaóráikért elismerésben és megbecsülésben fognak részesülni. Nem szeretnének kívülállók lenni, és szerintük csak akkor tarthatnak lépést munkatársaikkal, ha nagyobb erőfeszítéssel végzik a feladataikat.

Ennek eredményeképpen az alkalmazott...

... kötelességének érzi, hogy minden feladatra igent mondjon. ... úgy érzi, hogy nem élhet egyetlen szabadnapjával sem, és betegszabadságot még akkor sem vesz ki, ha magas láza van, vagy alig tud kikelni az ágyból. ... minden személyes telefonhívással, üzenettel és e-maillel kizárólag munkaidő után vagy kizárólag hétvégén foglalkozik. ... hajlamos álpozitív képet mutatni magáról, pusztán azért, hogy megfeleljen a munkatársainak, feletteseinek.

Hogyan hat az egészségre?

Ennek a kultúrának az egyik legnagyobb veszélye a kiégés. A dolgozó érzelmileg és mentálisan is kimerül, amellett, hogy kevésnek érzi magát, és a motivációja is elvész. A munkahelyi stressz hatással van a szervezetre is: növeli a vérnyomást, a szívrohamot vagy a stroke kockázatát is.

Ha észrevetted magadon, hogy...

- hosszabb ideig tart elvégezni egy feladatot;

- halogatod vagy kerülöd a munkát;

- több hibát vétesz, mint korábban;

- már nem lelkesít, amit korábban szenvedéllyel csináltál;

- szorongsz és rossz érzések kerítenek hatalmukba;

- kevésbé vagy egyáltalán nem tudsz törődni másokkal,

akkor könnyedén lehet, hogy a „hustle culture" áldozatává váltál te is.

Hogyan lehet kiszabadulni a mókuskerékből?

Mivel befészkeli magát a mindennapokba, így nehéz kialakítani egy új, tartható, egészségesebb életritmust. De semmi ok az aggodalomra, adunk néhány olyan tippet, amelyek segítenek lelassulni.

1. Tartsd magasan az energiaszinted!

Ebben segít, ha szánsz magadra 5-10 percet, és nap végén kiírod magadból a gondolataidat. Írd le a napi sikereidet, a boldog pillanataidat és a felismeréseidet. Figyeld meg azokat a negatív érzéseidet, melyek akár több alkalommal is elhatalmasodtak rajtad.

2. Iktass be pihenőnapokat, és mindenképpen szánj időt a hobbijaidra!

Légy nyitott az öngondoskodásra! Gondold át, hogy mik voltak azok a tevékenységek, melyeket elhanyagoltál az utóbbi időben, valamint, hogy kik azok a barátaid, akikkel már régen találkoztál. Mások elvárásai helyett törődj azzal, ami neked okoz örömöt.

3. Tisztázd a határaidat!

Ha úgy érzed, hogy a munkatársaid nem tartják tiszteletben a határaidat, akkor nyugodtan kommunikálhatod ezt feléjük. Például, hogy mikor tudsz válaszolni a céges e-mailekre, vagy hogy napközben mikor és mennyi szünetre van szükséged az eredményes munkavégzéshez.

4. Fogalmazd meg: számodra mit jelent a siker?

Érdemes lejegyezned, hogyan néz ki a siker a magánéletedben, a karrieredben és az élet más területein. Ez a folyamat segít tisztábban látni az eredményeidet, csökkenteni a benned lévő nyomást.