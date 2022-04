A stressz a modern élet velejárója, mondhatjuk, hogy a mindennapjaink része. Van, amikor elviselhetőbb és van, amikor súlyosabb, de folyton velünk van. A folyamatos belső feszültség viszont a testre is kihat. Biztosak lehetünk benne, hogy tartós stressz esetén a testünk is jelezni fog. Ha a következő tüneteket észleljük magunkon, biztos, hogy valamin változtatnunk kell!

Régóta tudjuk, hogy a stressz megbetegít, sőt akár az életünket is megrövidítheti, és mindezt úgy, hogy észre sem vesszük. A mindennapok bedarálnak bennünket, nem figyelünk magunkra, és ha a testünk jelez, azt hisszük, valamilyen betegség okozza a fájdalmat. Nagyon kevesen gondolnak csak arra, hogy akár a stressz is állhat a háttérben.

A test jelez, ha fenyegetést észlel, mert reagál a veszélyekre. Ha túl sok a stressz, a mellékvese kortizolt és adrenalint szabadít fel. A kortizol az első számú stresszhormon, és alapos munkát végez: gyengíti az immunrendszert, valamint az emésztőrendszert. Ha a feszültség tartós az életünkben, nagy eséllyel szellemi és testi tüneteink is lesznek.

A túlzott stressznek vannak jól ismert testi tünetei, mint a gyomorfájdalom, szívdobogásérzés, izomfájdalmak. Ezek mellett koncentrációs nehézségek, pánikrohamok és alvászavar jelentkezhet. Továbbá ingerültek, türelmetlenek és rosszkedvűek is lehetünk, ami a környezetünkre szintén kihat.

Vannak azonban kevésbé ismert tünetek is, amelyeknél nem is gyanakszunk arra, hogy a stressz lehet a felelős a kialakulásukért. Ilyen például a reflux, vagy az emésztési zavarok, (puffadás, székrekedés, hasmenés), valamint súlyos esteben a gyomorfekély és egyéb bélrendszeri betegségek. Ilyenkor a testi tüneteket kezeljük, és nem gondolunk arra, hogy a stressz is lehet felelős a kialakulásukért. Hasonló a helyzet a megemelkedett vércukorszint, a visszatérő légzőszervi megbetegedések és a különböző bőrbetegségek esetében, mint például az ekcéma vagy a hirtelen megjelenő akne. Az sem biztos, hogy az erős migrén okát a szemészeten kell keresni, ennek okozója is lehet a stressz. Nőknél kínzó menstruációs görcsök is jelentkezhetnek.

Fontos, hogy oldjuk a stresszt, és hogy ezáltal tehermentesítsük a szervezetünket. Figyeljünk a jelekre, és cselekedjünk azonnal, hogy egészségesebb életet élhessünk.

