G.w.M és volt felesége, Nagy Melania között nincs meg az egyetértés a gyerektartás összegét illetően: a volt feleség közölte, hogy a bíróságon fogják rendezni a kérdést. A rapper 100 ezer forint gyerektartást ajánlott, de Melanie ezt az összeget nem tartotta elegendőnek, ezért lesz szükség a hivatalos eljárásra, és ezért is szúrja egyesek szemét az, hogy G.w.M egy új luxusautóval pózolt az Instagramon.

"Tavalyi vagy idei modell, ez a felső kategóriás luxus etalonja. Klasszikus német prémium minőség, az autóban látható luxusülések, a bézs belső vagy a tetőkárpit alapján jó néhány extrával is fel van szerelve. Ennek az autónak a listaára 38 milliónál kezdődik, de extrákkal az 55-60 milliót is elérheti" - mondta a Blikknek az autóról egy szakértő. G.w.M-et is megkérdezték arról, hogy szerencsésnek tartja-e az időzítést.

"Mindenki nyugodt lehet a gyerekeim egzisztenciális biztonságát illetően" - ennyit mondott a rapper.