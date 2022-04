Tóth Andi meg van elégedve a kinézetével, ám van egy olyan részlet, amivel sosem volt kibékülve. Eldöntötte, hogy most változtat ezen.

Tóth Andi megjelenéséért rajonganak a követői főleg akkor, amikor melltartó nélkül, bugyiban villantja meg csodás alakját. Ő is elégedett a kinézetével, de van egy részlet, amin mindig is szeretett volna változtatni. Most összegyűjtötte a bátorságát, és belevágott.

"Szeretem a mosolyom! Imádok nevetni és ezt felhőtlenül tenni. Mégis... Ahogyan mindenki, én is találok benne némi kivetnivalót. Az alsó fogaimmal sosem voltam kibékülve, így mindig is szerettem volna fogszabályzót, de nyuszi voltam elkezdeni. Viszont most belevágok" - írta Instagram-oldalán Tóth Andi.