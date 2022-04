Az 58 éves Cage és felesége januárban jelentették be az örömhírt, most pedig Kelly Clarkson műsorában még többet is elárultak.

"Szeretnék most egy hatalmas bejelentést tenni. Kislányom lesz, akinek a zeneszám miatt Lennon lesz az egyik neve, a másik pedig Augie, az apám után. Lennynek becézem majd őt" – idézi a színészt a Blikk.

Cage-nek ez a kislány a harmadik gyermeke lesz, előző kapcsolataiból született két fia, egyikük 31, másikuk 16 éves.