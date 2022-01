A botrányairól is híres színész most egy pozitív dologgal került a címlapokra.

Nicolas Cage tavaly kötötte össze életét ötödik feleségével, a nála harminc évvel fiatalabb Riko Shibatával. A mindössze 27 éves hölggyel közös baba lesz Cage harmadik gyermeke. Előző kapcsolataiból született egy 31 és egy 16 éves fia, Weston és Kal-El.

A színész az örömhírt a People magazinban jelentette be – vette észre a Bors. Cage az elmúlt két évben, a pandémiának is köszönhetően jelentősen kevesebbet forgatott, mint korábban, ám idén legalább négy filmje is a mozikba kerül majd. A munkára pedig vélhetően szüksége is lesz, hogy bővülő családját el tudja tartani.