Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A Merkúr és a Jupiter fényszöge a hosszú távú terveknek kedvez a napi horoszkóp szerint. Most jól átlátod az összefüggéseket, és ezért reális és hatékony vagy a munkában, magánéletben egyaránt. Mára időzítsd a nehéz feladatokat!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Remek napra számíthatsz, de csak ha nem rontod el a túlzott makacsságoddal. Vannak dolgok, amiken nem tudsz változtatni. Fogadd el, és keress örömöt másban! Ma rájöhetsz, mi vagy ki lehet az.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Merkúr és a Jupiter fényszöge neked nagyon szerencsés bolygóállás. Most igazán mindent sikerre vihetsz, amibe csak belekezdesz, magánéleti vonalon és karrierben, üzletben is. Használd ki ezt a jó napot!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Menj emberek közé! Az utóbbi időben nagyon visszahúzódóvá váltál. Most a környezeted is változik, és ez is több alkalmat ad a kapcsolatok teremtésére és ápolására is. Elsőre talán zavarónak tűnik, de kezdesz ráérezni az ízére.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

A féltékenység vagy a birtoklási vágy nem kellemes állapot, és ezzel sokat ronthatsz is a lelkivilágodon. Hatására mindent alacsonyabb szinten élsz meg. A szeretet éppen ellenkezőleg hathat rád. Inkább a pozitív érzéseidre hallgass!

