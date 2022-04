Nem mindennapi esetről számolt be az Országos Mentőszolgálat a Facebookon. Elmondták, hogy megsérült az egyik fővárosi szálloda vendége pár nappal ezelőtt a hotel bárjában, ezért mentőt hívtak hozzá. A helyzet azonban nem várt fordulatot vett.

"Megsérült az egyik fővárosi szálloda vendége pár napja a bárban, akihez akkor a mentők segítségét kérték. Bajtársaink rövid időn belül helyszínre értek és egy 45 év körüli, etiles leheletű férfit láttak el, aki állította magáról, hogy ő "Joe Biden, az Amerikai Egyesült Államok 46. elnöke". A jó hangulatú "President" eleinte egy-egy whiskyvel próbálta megvendégelni bajtársainkat a west wing nevében, végül inkább amerikai dalok széles repertoárjával kápráztatta el a mentőket. A férfit stabil állapotban szállíthatták kórházba, ami alatt felcsendült több, méltatlanul elfeledett Elvis nóta, Tina Turner dal és Britney Spears "Oops!... I did it again" slágere is, amit még a sürgősségi osztályon várakozók is "élvezhettek" egy rövid ideig. Mielőbbi felépülést kívánunk, a mentésben résztvevőknek gratulálunk!" - írták a posztban.