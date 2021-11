Évtizedeken át féltve őrzött titok volt, mi is okozta valójában Elvis halálát. Nemrég azonban nyilánosságra kerültek a részletek, de jobban jártunk volna, ha ezeket örökre homály fedi.

Az 1950-es évek ikonikus énekese, Elvis Presley meghatározó személyisége volt a popzenének. Mai napig megannyi rajongója tartja életben az emlékét, imitátorok százai idézik meg a legendás csábító alakját szerte a világban.

Elvisről köztudott volt, hogy élvezte az életet. Legyen szó ételről, italról, semmit sem vont meg magától. Ráadásul vagyonának és saját privát orvosának köszönhetően a legkülönfélébb tudatmódosító szereket, gyógyszereket is kipróbálhatta. A most napvilágra került boncolási jegyzőkönyv szerint olyan mennyiségű szintetikus szer volt a testében, hogy ez már önmagában is végzetes lehetett volna - írja a Bors.

1977. augusztusában bekövetkezett halálát azonban nem ez, hanem szívroham okozta. Az ópiátok egyik mellékhatása a székrekedés, Elvist nem sokkal a végzetes nap előtt kezelték is ezzel a problémával. A jegyzőkönyv szerint a halálát megelőző percekben is épp a mellékhelyiségben ült és olvasott. Az erőlködést pedig már nem bírta a túlhajszolt, legyengült szervezete és a WC-n kapott szívrohamot.