Marsi Anikó és édesanyja is mesélt arról, hogy milyen érzés anyának lenni. A műsorvezetőnek két kamasz fia van, Irénke két lányt nevelt fel teljesen egyedül. Bár nem volt könnyű, de a köztük lévő szeretet mindent megszépített.

Anikó mindössze hatéves volt, amikor édesapja elhunyt, de elmondta: annak ellenére, hogy hárman maradtak az édesanyjával és a nővérével, nem volt mélabús a gyermekkoruk. Édesanyja nevét ódákba tudná foglalni, mivel annyi szeretetet kaptak tőle, ami sok gyereknek elég lett volna.

"Igazából úgy éreztem, rám szakadt az ég, amikor a kislányok édesapja, a férjem meghalt. Él bennem egy kép: óvodai ballagáson vagyunk, Anikó mellettem ül az ünnepi ruhácskájában, én pedig talpig feketében. Leírhatatlan, elmondhatatlan fájdalmat éreztem. Óriási pszichés teher mindennap rádöbbenni, hogy egyedül kell helytállnom és megoldanom a sorsdöntő kérdéseket. Itt maradt a két kislány, amikor szükségük lenne az apukájukra. Éppen húsvétra készültünk, akkor történt. Azt terveztük, hogy elutazunk a rokonokhoz, a férjem akkor jött ki a kórházból. Nehéz róla beszélni, hiszen most húsvétkor volt a halálának a 41. évfordulója" – mondta Anikó édesanyja, Irénke a tragédiáról, aki ezután teljesen magára maradt lányaival, hiszen a nagyszülők sem segíthettek neki. Az édesapa halálakor már egyetlen nagyszülő sem élt. A műsorvezető hozzátette, talán az édesanyja példája miatt is érezte azt már egészen fiatalon, hogy később legalább három-négy gyereket szeretne.

"Tényleg, tizennyolc évesen arról álmodoztam, hogy sokgyerekes anyuka leszek. Amikor Vilmossal terhes voltam, tudtam, hogy a szülés nehéz lesz, de hatalmas arccal hittem, hogy mindent tudok az életről, a fontos dolgokról, a többit majd megoldom. Hiszen alvás nélkül egyhuzamban három napig is tudok dolgozni. De amikor először a kezembe adták azt a közel négykilós csodát, akkor éreztem meg a felelősség súlyát. És egyszer csak egy őrült aggódós anyuka lettem. Mondhatom, hogy a fiaim a babamérlegen nőttek fel. Amikor Vilmost megetettem, azonnal rohantam a mérleghez. Vajon eleget evett? Fázik? Melege van? Szóval, átestem a ló másik oldalára. Amikor Vince született, már magabiztos voltam, volt gyakorlatom; megint úgy éreztem, mindent tudok. Nos, ismét tévedtem, mert amíg Vilmos hathetes korától végigaludta az éjszakát, addig a kisebbik hároméves koráig szinte alig aludt éjjel. A nagyobbik fegyelmezett volt, az öccse viszont képes volt a bevásárlóközpontban toporzékolni, mert azonnal lufit akart. Felmászott hajmeresztő helyekre, és le is ugrott onnan. Szóval, tűz és víz volt a két fiam kicsinek. Persze a mai napig maradtak különbségek, mert a nagyfiam a nyugodt erő, az szoktam mondani rá, hogy okostojás, izompacsirta. Vince, a fiatalabb lassan tizenhárom éves, de bőven a fejemre nőtt, csak nő és nő, ő kosárlabdázik, és a mai napig benne van a kisördög. Mindkét fiamra büszke vagyok: jól sportolnak, tanulnak, három nyelven beszélnek folyékonyan. Anyák napján egy-egy szál virággal és nagy öleléssel köszöntenek engem és a nagymamát is" - mondta a Tények műsorvezetője.

