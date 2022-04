A ValóVilág óta teljesen átalakult VV Vivi kinézete, már egyáltalán nem úgy néz ki, ahogy a valóságshow-ban megismerhették az emberek.

Vivi Instagram-oldalán most arról számolt be, hogy megszületett az első gyereke. "Köszönjük szépen a sok üzenetet, minden rendben van velünk! Pár nap és mehetünk is haza" - írta Vivi, akinek már volt korábban egy szomorú véget ért terhessége, "súlyos ok" miatt nem tarthatta meg gyermekét.