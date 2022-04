Kos

Most a legkényesebb témák átbeszélése sem okoz majd nehézséget, mindig megtalálod majd a megfelelő szavakat. Jó alkalom ez arra, hogy tisztázz mindent, ami nyomaszt.

Bika

Közeleg a Bika újhold, ami nagyon sok kedvező fejleményt ígér. Most végre beérhetnek a régi elhatározások, és új lendületet kapsz. A szingli Bikák életébe beléphet az igazi, és nagy boldogságot jeleznek a bolygók.

Ikrek

Az Ikrek jegyébe lépő Merkúr felerősíti mindazt, amitől sikeres leszel. Fegyverként tudod használni a szavakat és bármit elérhetsz, amit csak szeretnél. A céljaidhoz segítőket is találsz. A szerelemben nemcsak külsőddel, hanem intelligenciáddal is hódítasz.

Rák

Az élet örökösen válaszút elé állít, most sincs ez másként. Ám most kénytelen leszel döntést is hozni. A kényszert olyan ember hozza, akitől ezt nem vártad volna, de a helyzet majd a javadat szolgálja.

Oroszlán

Ma a csillagok a szokásosnál erősebb kisugárzással, személyes varázzsal ruháznak fel téged. Ne pazarold el, hanem használd ezt az erőt. Forgolódj többet társaságban, fontos, vagy kellemes emberek között. Ma bárkit meghódíthatsz.

Szűz

Könnyebb kommunikációt tesz lehetővé az Ikrek jegyébe lépő Merkúr. Valamilyen új téma iránt ébred fel benned az érdeklődés, szívesen tanulsz, képzed magad. Minden adott a sikerhez, csak a kitartással lehetnek gondok - írja az Astronet.

