Közös interjút adott Szabó Zsófi és édesanyja, Szabó Pálma. Elárulták, hogy nem volt mindig ilyen jó a kapcsolatuk, mint most, Zsófi házassága alatt sokszor összekaptak. Az idő azonban mindent megoldott, az elmúlt egy évben rendeződött a viszonyuk.

"Nélküle nem így alakult volna a karrierem, a magánéletem. De szerintem nincs olyan kapcsolat, amiben ne lennének súrlódások, főleg, ha két erős személyiségről van szó. Nekünk is volt ilyen időszakunk a házasságom alatt... Ám az elmúlt egy évben minden rendeződött közöttünk, és szorosabban vagyunk, mint valaha" - mondta a Best magazinnak Szabó Zsófi.

Zsófi édesanyja, Pálma, azt mondja, lánya egyáltalán nem felületes, nagyon okos és szép is. Minden helyeztben 150 százalékosan teljesít. A kisfia mellé sem fogadott bébiszitert, Zsófi teljesen alárendelte magát az anyaságnak. Pálma asszony lánya párjával, Shane Tusuppal is remekül kijön:

"Szeretem ezt a fiút, mert nagyon szereti a lányomat. Azt látom, hogy Zsófit tisztelik, megbecsülik, és egy anyának ennél nincs nagyobb öröm. Shane mindennap kimutatja, mit érez iránta."



Shane Tusup február végén, Monacóban jegyezte el szabó Zsófit, és a tervek szerint még az idén össze is házasodnak.