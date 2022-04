Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk , a Michelin-csillagos séf, Rácz Jenő rajong az órákért. Gyűjteményében többmilló forintos órák kapnak helyet, melyek közül némelyik egy családi ház árába is belekerül.

Rácz Jenő hatalmas utat járt be, mire elismert sztárséf lett hazánkban. Korábban előfordult, hogy hónapokig egy munkásszállón húzta meg magát. Bejárta a fél világot, több európai luxusétteremben is dolgozott, majd Shanghajban a Taian Table étterem konyhafőnöke lett, amely a vezetésével megkapta a Michelin-csillagot, amit a rá következő évben is sikerült megőriznie.

A friss apuka rajong a méregdrága órákért, rendkívül értékes gyűjteményt tudhat a magáénak. Egy friss TikTok videóban az egyik luxus darab, Patek Philippe Nautilus elnevezésű látható a csuklóján, melynek ára 60 millió forint.

Ezen felül egy Rolex Cosmograph Daytonának is a tulajdonosa, ami 50 millió forintot ér, illetve egy Rolex Submariner Kermit is, amelynek ára 8 megközelítőleg 8 millió forint.

"Nem gazdasági megfontolásból, vagyis nem befektetési céllal vettem egyik órámat sem, és nem is értem azokat, akik ezért költenek egy-egy ritka és szép darabra. Én szenvedélyesen szeretem az órákat, a piaci értékük pedig másodlagos szempont számomra. Persze nem árt, ha az ember értéktartó, klasszikus darabokba szeret bele" – kezdte a Borsnak a Michelin-csillagos séf.

"Régebben a Rolex óra az üzletemberek és bankárok kiváltsága volt, de ma már egy középvezető pár év alatt össze tud rakni négy-ötmilliót, amennyibe egy „tisztességesebb" modell kerül. A Philipp Patek óra már egy másik lépték. Egy-egy kézzel készített modellre akár tízéves várólista is lehet,

és egy éven át készül, ha fogadják a rendelést" – mondta Jenő, majd hozzátette:

"Egy ilyen óra bár valóban státusszimbólum, nem igazán a külvilágnak szól, hiszen míg egy luxusautót mindenki felismer, egy sokmilliós órát csak nagyon kevesen, és éppen ez a lényeg. Egy szakértő szemnek sokat elárul egy emberről az óra, amit visel. Egyébként a szenvedély komoly dolog, és akár „veszélyes" is lehet. Velem évekkel ezelőtt megesett, hogy szinte minden megtakarításomat beletettem egyetlen órába."