Nyáron lesz két éve, hogy elhunyt Epres Panni férje, a világhírű vízilabdázó, Benedek Tibor. A csinos divatmodell anyuka ritkán oszt meg képet a gyermekeiről, most azonban a jeles nap alkalmából kivételt tett.

Panni anyák napján megható fotót osztott meg közösségi oldalán. Az Instagramra töltötte fel azt a gyerekeivel közös régebbi képet, amellyel köszöntötte a világ anyáit. Benedek Tibornak és Epres Panninak a házasságuk során két gyermekük született, a fiatalabb 13, míg az idősebb 15 éves.

A gyönyörű modell életében most a gyermekei töltik be a legfontosabb szerepet. Miattuk is kellett erősnek maradnia az elmúlt két évben, miközben a sors emberfeletti teljesítményt követelt tőle. Egyszerre kellett megbirkóznia férje, szerelme és támasza elvesztésével, valamint új életük felépítésével.

Panni megható anyák napi fotóját ide kattintva tudjátok megnézni.