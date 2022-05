Gönczi Gábor családja nagy eseményre készül: hamarosan megkeresztelik kislányukat, Grétit, aki tavaly augusztusban született.

"Mi ezeknek a családi eseményeknek mindig nagy feneket kerítünk, mi hiszünk abban, hogy ünnepelni kell. Ennél sokkal kisebb dolgokat is mindig megünneplünk. Ez egy páros keresztelő lesz, mert Ildi testvérének a kisfiát is most fogjuk megkeresztelni. Így összejön majd a két család, megünnepeljük, ez olyan sátoros ünnep lesz" - mesélte a Mokkában Gönczi Gábor.