Szilágyi Liliána először tavaly év végén szólalt meg arról, hogy apja lelkileg és szexuálisan is bántalmazta őt. Majd hosszabb hallgatás után a Szavakon túl című rádióműsorban arról is beszámolt, hogy apai nagyanyja is bántalmazta, későb pedig apja és nagyapja kapcsolatáról számolt be. "Nem egyszer és nem egy ember előtt verekedtek össze. Apám nem egyszer verte össze nagyapámat" - mondta Liliána leszögezve, hogy nagyapja többször próbált a történtekbe avatkozni. Ezt az úszónő húga, Szilágyi Gerda cáfolta: közzétett egy fotót egy óráról, melyet apja kapott a nagyapjuktól és nagyanyjuktól, hátuljára pedig egy köszönetnyilvánítást gravíroztak.

Liliánával most ismét történhetett valami, ugyanis sejtelmes posztot tett közzé:

"Nyugalom van. Bennem. Az elmúlt 4 hónap hozadéka és a kimondott szavak ereje. A felvállalt érzések és a múlt elfogadása által a hátamon lévő felesleges súlyokat letettem. Ezzel együtt rengeteg új ajtó nyílt meg előttem, amihez most megint egy belső munkafolyamat kezdődik meg. Szépen, csendesen. Mostmár játszmák és álarcok nélkül.

...és ez olyan nagyon szabad érzés."