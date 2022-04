Szilágy Liliána először tavaly év végén szólalt meg arról, hogy apja lelkileg és szexuálisan is bántalmazta őt. Majd hosszabb hallgatás után a Szavakon túl című rádióműsorban arról is beszámolt, hogy apai nagyanyja is bántalmazta őt, későb pedig apja és nagyapja kapcsolatáról számolt be. "Nem egyszer és nem egy ember előtt verekedtek össze. Apám nem egyszer verte össze nagyapámat" - mondta Liliána leszögevze, hogy nagyapja többször próbált a történtekbe avatkozni.

Húga most egy poszttal kívánja cáfolni az elhangzottakat. Közzétett egy fotót egy óráról, melyet apja kapott a nagyapjuktól és nagyanyjuktól. "Az órán lévő véset: 'Lilukáért és mindenért. Margit, Dezső 2002. december 24.' – Ezt nagymamám és nagypapám adta apukámnak 2002 decemberében..." - írta a képhez Gerda, aki ezzel a képpel valószínűleg azt szeretné bizonyítani, hogy apja és nagyapja jó kapcsolatot ápoltak.