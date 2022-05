Bár a Poptarisznya házigazdája munkával töltötte a születésnapját, elárulta, ezt egyáltalán nem bánja, hiszen az ünneplés így sem fog elmaradni.

"A születésnapom előestéjén a feleségemet, Juditot vittem el egy romantikus vacsorára, a szülinapomon pedig dolgozom. A barátokkal pénteken ünneplünk majd, akkor jönnek át egy páran hozzánk" - mondta a Blikknek B. Tóth. Hozzátette, hogy általában nem csinál nagy ügyet a születésnapokból, hiszen a kor akkor is halad előre, ha törődünk vele, és akkor is ha nem, ez ellen pedig nincs mit tenni.

A rádiós úgy érzi, fiatal felesége mellett ő sem öregszik. Judit nemcsak fiatalon, de karban is tartja.

"Nem enged öt percnél tovább ülni, valamit mindig tenni kell. Azt vallom, hogy egy idősödő férfit nem enged megöregedni egy fiatal feleség. Persze, ez még nem garancia a boldogságra, számos olyan párt ismerek, akiknél ugyanez a felállás nem működik, de olyat is, ahol a férj és a feleség egykorú és évtizedek óta töretlen a boldogságuk" - mondta.

B. Tóth a három évvel ezelőtti sztrókja utáni gyors felépülést is Juditnak köszönheti. Amikor a rádiós elkezdett furcsa tüneteket produkálni, nem engedte neki, hogy teniszedzésre menjen, hanem orvoshoz küldte, ahol meg is állapították a sztrókot.

"Továbbra is sportolok, teniszezem és egy kondigépet is beszereztem otthonra. Persze, mindezt már óvatosabban teszem, és nem vállalok két bulit egy napra. Bőven elég az egy, akkor sem én vezetek éjszaka a fellépés után, hanem van egy barátom, aki sofőrködik nekem, így biztonságosabb. A covid-időszak is hozzájárult, de egyértelműen lassítottam egy kicsit a tempón" – mondta a rádiós. Azt is elárulta, hogy bár próbál odafigyelni a fittségre, felesége remekül főz, ő pedig hajlamos elcsábulni.

"Télen egyébként is hajlamosabb vagyok néhány kilót felszedni, Judit pedig remekül főz, úgyhogy ez igazi kihívás. Én inkább a kerti sütés-főzésben remekelek, születésnapomra is egy kerti grillt kaptam" – mondta.