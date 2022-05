Megnehezíti a hétköznapokat a Merkúr hátrálása, sok félreértést, akadályt hoz, de lehetőséget is jelez.

Kos

A Merkúr ma megkezdi hátráló mozgását, ez sajnos megnehezíti az ügyeink elintézését! Mindenféle váratlan zűrzavarra lehet számítani: félremehetnek az utalások, elveszhetnek az e-mailek.

Bika

Hatalmas akarattal és elszántsággal látsz neki a munkának, kell azonban más is a biztos sikerhez. Próbálkozhatsz igazán, szívből vágyni rá. A szeretet is csodákra képes, éleszd fel a szívedben!

Ikrek

Az ügyek intézését a hátráló Merkúr nehezíti. Ráadásul egy régi ismerősöd is felbukkanhat a múltból, esetleg azért, mert van még lezáratlan ügyetek.

Rák

Most jobb, ha spontán leszel. Ne félj a váratlan helyzetektől, az új emberektől, mert talán épp ezek révén ismerheted meg eddig rejtett oldalaidat, tehetségedet.

Oroszlán

A hátráló Merkúr a te eszeden is túljárhat, hiába átlagon felüli az összpontosítási képességed. Ha valami információ nem úgy és oda jut el, ahová kellett volna, az nagy problémákat okozhat neked a mai napon.

Szűz

A hátráló Merkúr hatását, ha lassan is, de te is meg fogod érezni, nyilvánvaló lesz, mennyi nehézséget okoz. Ezek ugyan kis fennakadások, de nagyon bosszantóak. Ellenőrizz ma mindent kétszer is - írja az Astronet.

