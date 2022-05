Sav Martin 23 éves volt, amikor randizni kezdett a 44 éves Chris-szel. Nem sokkal később a férfi bemutatta gyermekeinek, a most 20 éves Tizzianának, a most 17 éves Taygenek és a most 13 éves Trinity-nek.

A nagy találkozás nem volt problémáktól mentes. Az akkor 17 éves Tizziana ugyanis kifejezetten rossz néven vette, hogy édesapja új párja csupán hét évvel idősebb nála. Azonban a konfliktusok végül megoldódtak, és mára a mostohaanya és a nevelt lány legjobb barátokká váltak.

Sav és Chris mindössze négy hónapja ismerték egymást, amikor a nő teherbe esett, azóta pedig még két közös gyermekük is van. Elmondták, a köztük lévő 17 év korkülönbség Christ igazán megfiatalította - írja a Mirror.

"Úgy viselkedem, mintha 30 éves lennék. Nem vagyok öreg, rengeteg energiám van. Örülök, hogy fiatal gyerekeim vannak, hogy megtapasztalhassák velem az életemnek ezt a részét" - mondta az apa.

Sav a videóban ezt mondja Tizzianával való nem mindennapi barátságáról: "Találkoztam vele, ő 17 éves volt, én pedig 23 éves voltam. Nem is gondoltam, hogy a mostohaanyja a legjobb barátnője leszek egyben. Nem cserélném el ezt semmiért!"