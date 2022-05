Idén év elején robbant a hír, hogy véget ért Horváth Gréta és Meggyes Dávid házassága. idő közben kiderült, hogy a férfi az ismert táncosnő, Stana Alexandra oldalán találta meg a boldogságot, ám a napokban Grétára is rámosolygott a szerencse.

Az egykori sorozatsztár és influenszer különleges fotóval lepte meg a követőit. Horváth Gréta ugyanis egy sejtelmes fotóval tudatta a nyilvánossággal, hogy rátalált a szerelem. A titokzatos férfiből nem sok látszik a közös képen, és a sztár nem is szeretné nagy dobra verni a kapcsolatát. A követőinek azonban őszintén válaszolt a kérdésekre, melyeket saját Instagram oldalán, a mindössze egy napig elérhető storykban tett közzé.

Gréta szeretné titokban tartani új párja kilétét, ugyanis a férfi nem vágyik a szereplésre. Az új hódoló ráadásul nincs fent egyik közösségi médiás platformon sem, aminek Gréta különösen örül, és úgy érzi, végre megint van magánélete. Nemcsak a rajongók, hanem saját kisfia is észrevette, hogy mennyivel boldogabb most, meg is jegyezte, hogy olyan, mintha édesanyját kicserélték volna.