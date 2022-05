Horváth Gérta férje januárban döntött úgy, hogy kilép a közös életükből. Nem sokkal később kiderült, hogy Meggyes Dávid egy másik nő, Stana Alexandra oldalán találta meg a boldogságot. Mostanra már Horváth Gréta sincs egyedül, megérkezett a "nagybetűs szerelem" az életébe.

"Csodálatos minden, fantasztikusan érzem magam, ez a nagybetűs szerelem, minden a helyére került" - mondta, és azt is elárulta, hogy szerelme egy civil ember, aki nem akar szerepelni.

"Ez egy karmikus találkozás volt. Nekünk találkoznunk kellett és éppen most kellett találkoznunk, amikor én is meggyógyultam és ő is nyitott volt egy kapcsolatra" - tette hozzá. A férfi már a családjával is találkozott. "Bemutattam a szüleimnek, akik nagyon megkedvelték, és Filip is ismeri már. A kisfiam azt mondta róla nekem, hogy anya, ő egy jó ember" - árulta el a Blikknek.