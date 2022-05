Horváth Gréta férje váratlanul jelentette be januárban, hogy kilép az életükből, majd később kiderült, hogy már új szerelme is van: Meggyes Dávid Stana Alexandrával jött össze, akit a legtöbben a Dancing with the Stars című műsorból ismerhetnek. A hangos elválás után azonban Gréta újra boldog, ugyanis ismét rátalált a szerelem, a férfit már be is mutatta családjának, és némi információt is megosztott róla.