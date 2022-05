Ha Károly herceg megalna, akkor a család a Menai Bridge műveletet kezdené emlegetni. Hogy miért? Az említett híd Walesben található, Károly pedig a walesi herceg.

"London Bridge is down" - mondják majd, ha egyszer II. Erzsébet királynő távozna az élők sorából. Haláláról a magéntitkára fogja értesíteni a legfontosabb személyeket, elsőként a miniszterelnököt. De nem a London Bridge az egyetlen kódneve minden britek uralkodójának, használják még a Sharon nevet is, és van, hogy szimplán csak S-ként emlegetik őt.

Forth Bridge művelet volt a 2021. április 9-én elhunyt Fülöp herceg halálakor az a kódnév, melyet a belső körök emlegethettek. Az ő neve is ugyanazon az elven működik, mint Károly hercegé. Fülöp Edinburgh hercege volt, a híd pedig Edinburgh-ben található.

És hogy ki Daphne Clark és Danny Collins? Természetesen Vilmos és Katalin, Cambridge hercege és hercegnéje, angolul Duke and Duchess of Cambridge, azaz röviden DC. Pont, mint kódneveik kezdőbetűi - írja a British Heritage.