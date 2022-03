Az emlékező szertartást a Westminster apátságban tartották. Az uralkodó részvétele az utolsó pillanatig nem volt bizonyos, mivel a királynő - aki hetven éve ül az Egyesült Királyság trónján és áprilisban tölti be 96. életévét - az utóbbi hónapokban egészségi problémákkal küszködött, és a keddi szertartáson jelent meg az idén először a nyilvánosság előtt.

Februárban pozitív lett koronavírustesztje, és enyhe tüneteket is észlelt magán, emiatt több programját lemondták. A korábbi hetekben is több jelentős hivatalos programját törölték: ősszel nem utazott el például Észak-Írországba - jóllehet ezt a hónapokon át előkészített látogatást kiemelt várakozás előzte meg -, és nem volt jelen a skóciai Glasgow-ban novemberben rendezett ENSZ-klímacsúcs nyitófogadásán sem, pedig a rendezvénynek ő volt a hivatalos vendéglátója.

Rendkívüli feltűnést keltett, amikor október második felében az udvar részletek ismertetése nélkül bejelentette, hogy a királynő egy éjszakát kórházban töltött "bizonyos előzetes jellegű vizsgálatok elvégzése céljából". E kivizsgálás okáról és eredményéről azóta sem került nyilvánosságra hivatalos tájékoztatás.

A néhai férje emlékére rendezett keddi szertartáson azonban II. Erzsébet királynő végül jelen volt. Az ősi londoni koronázó templomba másodszülött fia, András yorki herceg oldalán, kezében bottal vonult be.A szervezők arra is ügyeltek, hogy a lehető legrövidebb úton juthasson el székéig, így nem a főbejáraton, hanem az apátság déli kereszthajójának kapuján, az oltárhoz közeli híres költősírok (Poets' Corner) mellett lépett be a templomba.

Fülöp herceg - akivel a királynő 73 évig élt házasságban - tavaly április 9-én, századik születésnapja előtt néhány héttel hunyt el a windsori királyi rezidencián. Az akkor még hercegnői rangú Erzsébet és Fülöp esküvője is a Westminster apátságban volt 1947-ben.

Az ugyanitt tartott keddi megemlékező szertartáson a királynő mellett a királyi család összes magas rangú tagja jelen volt, köztük az Egyesült Királyság három majdani uralkodója: Károly trónörökös, a királynő elsőszülött fia, Vilmos cambridge-i herceg, Károly és a néhai Diana hercegnő idősebb fia, valamint a 9 éves György herceg, Vilmos és felesége, Katalin cambridge-i hercegnő legidősebb gyermeke, aki nagyapja és édesapja után a harmadik a brit trónutódlási sorban.

András herceg is először jelent meg a nyilvánosság előtt azóta, hogy egy amerikai nő szexuális támadás vádjával keresetet nyújtott be ellene, amelyet az illetékes New York-i bíróság el is fogadott és őszre kitűzte az első meghallgatásokat.

Erre azonban végül nem kerül sor, mert András és vádlója - aki a herceg által váltig tagadott szexuális kapcsolat idején még fiatalkorú volt - néhány hete peren kívül megegyezett.

Nem volt jelen ugyanakkor a keddi szertartáson Harry sussexi herceg,II. Erzsébet királynő jelenlétében emlékeztek meg a tavaly elhunyt Fülöp hercegrőlVilmos öccse, aki két éve felhagyott a királyi család magas rangú tagjaként ráháruló hivatalos feladatok ellátásával, és amerikai feleségével, Meghan hercegnővel Kaliforniába költözött -írja az MTI.