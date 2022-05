Láng Eszter bevallotta, igazi "paramaminak" tartja magát, ami annyira nem is meglepő, hiszen az első gyereknél mindig nagyobb az aggódás. Eleinte még fürdetni sem merte a kis Domit, ezt a feladatot inkább Péterre bízta. Mivel ismerősei között alig van szülő, így idő volt ,mire belerázódott az új szerepbe, de szerencsére rátalált egy online közösségre, ahol más anyukákkal támaszt tudtak nyújtani egymásnak.

Eszter a Best magazinnak elmondta: nem tudja elképzelni, hogy sokáig otthon ülő anyuka legyen. "Egy gyereknek egy gyerek a barátja, és az a jó, ha ilyen közegben van. Abszolút támogatom a bölcsit, ugyanakkor nekem is hiányzik a Life-csapat, és egy új vállalkozásba is szeretnék belekezdeni" – mondta, majd hozzátette, hogy Péterrel most is odafigyelnek arra, hogy ne csak szülők legyenek, hanem egy párként is töltsenek időt.

Elmondása szerint Péter idősebb gyermekeivel is jó a kapcsolata. "Soha nem akartam Noncsiék pótanyukája lenni, csakis a barátjuk, és ez jól sült el, mindenki mindenkit elfogadott."

Hajdú Péter menyasszonya arról is beszélt, hogy mikorra tervezik a nagy napot. Elmondta, hogy már nincs messze, még az is lehet, hogy már az év második felében összekötik életüket. Az időpontot attól tették függővé, hogy Eszter mikor nyeri vissza szülés előtti alakját, hiszen élete napján szeretné igazán jól érezni magát a bőrében.