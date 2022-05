A Mars és a Nap fényszöge nagyon erős energiákat jelez péntek, 13-ra. Még az is lehet, hogy most kimondottan szerencsésen alakul nekünk ez a nap... Napi horoszkóp következik.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)A napi horoszkóp szerint a Nap és a Mars fényszöge hat, ami nagyon erőteljes energia. Most mindenhez van kedved/erőd, amit csak kitűzöl magad elé, de ez az energia túl is tud csordulni, és akkor egy pillanat alatt semmissé teheted az addigi erőfeszítéseidet. Uralkodj az indulataidon!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A hátráló Merkúr miatt ma elöntenek a teendők, ezek között lehet olyan is, amit egyszer már megcsináltál, most mégis újra kell. A munkahelyeden éppen úgy hegyekben áll a munka, és még az otthonodban is váratlan megoldandó problémák sokasága vár. Mintha minden egyszerre romlana el. Nincs más lehetőség, állnod kell a sarat!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Valamiért elégedetlen vagy a partnereddel, de ez csak akkor, és annyiban jogos, ha meg is beszéled vele az elégedetlenséged okát. Ha mindenki csak a saját fejében beszélget, azzal aligha születik meg a várt egyetértés.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ha eddig munka nélkül voltál, akkor ma sikeresen pályázhatsz meg egy állást. Szerződést azonban még ne írj alá a hátráló Merkúr miatt! Ha van már munkád, akkor pedig alkalmad nyílhat bővíteni a lehetőségeidet. Ehhez azonban nyitott szemmel, füllel kell járnod. Ne tétlenkedj tovább!

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

A szokott módon kezdődik a napod, de valamilyen hír kizökkent fásultságodból. Nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy jó-e vagy rossz, amit hallasz, de az biztos, hogy gyökeresen megváltoztat bizonyos dolgokat az életedben.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ne akarj mindent egyszerre megváltoztatni az életedben. A túlságos sok változtatásnak az a hátránya, hogyha nem jól sül el, akkor a végén nehéz lesz feltárni, hogy mi is a baj oka. Lassíts, és figyelj jobban magadra!

