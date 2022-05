"Az utat is nézd, ne csak a végeredményt!" felhívással indít kampányt a Scitec Nutrition, aki - legyen szó csúcsminőségű étrend-kiegészítőkről, szaktanácsadásról, vagy egyszerűen egy kis extra motivációról-, mindig ott lesz a háttérben, hogy segítsen az úton. A BioTechUSA-cégcsoport tagjaként a márka a konditermek és testépítő bajnokságok állandó támogatójaként a "Make a Difference" szlogenen keresztül alapvetően azokhoz szól, akik életvitelszerűen űzik az edzőtermi edzést. Arra ösztönzi őket, hogy önmaguk legjobb változatai legyenek és ezáltal másokat is inspirálhassanak. A sportban elsajátított elhivatottság, céltudatosság az élet minden területén kamatoztatható. Így összességében a változás nemcsak a sportra, hanem az egész életünkre hatással van, és ezen keresztül begyűrűzik mások életébe is.

Ismert fitnesz influenszereket kértek fel

A kreatívkoncepció teljes egészében a Scitec Nutrition Marketing csapatától származik, ahogy a video szpot script, a kreatív és a szöveg is:

"Büszkék vagyunk rá, hogy a Scitec Nutrition márka újrapozicionálásával újra növekedési pályára tudtuk állítani ezt a nagy múltú brandet. Célunk, hogy az edzőterembe járó közönség számára a Scitec Nutrition jelentse azt a márkát, ami a kezdetektől az utolsó simításokig végigkíséri őket a cél felé vezető, néha rögös, lemondásokkal teli, de épp ezért lélekerősítő és jellemformáló úton" – mondta el a kampányról büszkén Nagy Szabolcs marketing igazgató.

Két, a fitnesziparban elismert, tömegeket inspiráló sportoló-influenszert kértek fel a kampányhoz: a több mint 5 millió követővel rendelkező Sergi Constance-t és Mauren Blanquiscolot, akik megmutatják saját példájukon keresztül, hogy a siker és a csillogás felé vezető út kemény és lemondásokkal teli.

Modern kampányelemek

A kampány 2022. május 1-jén indult és május 31-ig tart, megjelenik közterületen (óriásplakát, citylight), rádióban (FitRádió), a Scitec Nutrition social media felületein (Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin) organikusan és hirdetésként, az anyavállalat BioTechUSA-cégcsoport vállalati kommunikációs felületein (Linkedin, belső kommunikáció), hírlevelekben, a Scitec Nutrition influencereinél, számos sajtóorgánumban és egyéb médiafelületen. Ezzel egyidejűleg a brand német, spanyol és francia közösségi média felületein is futni fog a kampány. A márkára jellemző innovatív szemléletet tükrözi, hogy a szpot egy átdolgozott verziója a TikTok-on is fut, fizetett és organikus tartalomként egyaránt.

A kampány videója itt tekinthető meg: