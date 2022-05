Dóra a minap 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában mutatta meg, hogyan ejtőznek ők ketten otthonuk melegében, miközben éppen Jenő műsorát kísérik figyelemmel.

A fotó alapján úgy tűnik, nagyjából már mindketten kiheverték a szülést követő sűrű időszakot, melyet a csinos youtuber igazi érzelmi-fizikai hullámvasútként élt meg.

„Durva, hogy mi mindent kibír az emberi szervezet! Muszáj pihenni. Muszáj! Úgy érzem, alapból a szülést kiheverni is kellene 4-5 nap pihenés és regeneráció a testnek, de egyből belecsöppen az ember a tutiba, és esélyed nincs erre. Minden egyes nyögésnél vagy nagyobb sóhajnál már ébren figyeled, hogy mi van, ha pedig nincsenek hangok, azért figyelsz... Érzelmileg is megváltozol, a hormonjaid zubognak benned, és fáradt is vagy... Közben pedig csak nézem, ahogy alukál, és folynak a könnyeim, hogy mennyire gyönyörű és mennyire végtelenül szeretem!

– fogalmazott egy korábbi interjúban Dóra.