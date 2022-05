Két évvel ezelőtt nagy dologba vágta a fejszéjét Bódi Sylvi: elkezdett egy kis Somogy megyei faluban gazdálkodni. Először csak egy kis veteményeskertje volt, de azóta már tyúkólat is épített.

A családja és a barátai is nagyon meglepődtek, hogy mivel foglalkozik az egykori modell. A szépségkirálynő, aki egykoron szörfversenyző is volt, nagy utat járt be, mire eljutott a gazdálkodáshoz.

Sylivi nem a megszokott kertésznadrágban gondozza a növényeit, hanem a gazoláshoz is csinosan felöltözik. Legújabb fotóján egy falatnyi, már-már bugyi méretű nadrágban pózol a gyönyörű tavirózsáival. Láthatóan a korábbi playmate nagyon jól érzi magát a természet közelségében.