Bódi Sylvi volt modell, szépségkirálynő, playmate, szerepelt tévéműsorokban, celebkedett, de még szörfversenyző is volt. Két évvel ezelőtt azonban minden megváltozott: egy kis Somogy megyei faluban kezdett gazdálkodni, először csak egy kis veteményessel, de azóta már tyúkólat is épített.

Az egykori playmate úgy érzi, végre a helyén van, és azt az életet éli, amit mindig élni szeretne. Családja és barátai hitetlenkedve követik sorsának alakulását - írja a Blikk.

"Sok korábbi barátom eltűnt mellőlem, és sokan azok közül is meglepődtek, akik régóta ismernek. Még a saját édesapám is le van döbbenve, tátott szájjal nézi az eseményeket, de közben nagyon örül, mert az ő szülei is a mezőgazdaságban dolgoztak. Meg is kaptam már tőle, hogy olyan vagyok, mint Gizi mama, ami óriási dicséret" – mondta Bódi Sylvi.

"Sosem voltam korán kelő típus, tényleg kínkeservesen kászálódtam ki az ágyból, de amióta itt vannak a tyúkok, már hat előtt ébredek. Ha az ember állatokat tart, nincs idő arra, hogy nyugodtan elszürcsölgesse a kávét – igaz, nem is kávézom – és elmajszolja a reggelit. Gyorsan felkapok valamilyen mackónadrágot, egy kabátot, és megyek ki tyúkokat etetni, kiengedni őket a kifutójukba. Ha ilyenkor látna valaki, meglepődne, mert korántsem egy hajdani playmate-hez vagy szépségkirálynőhöz méltó a viseletem, de ez nem is érdekel, mert nagyon jól érzem magam az új életemben" - mondta. Hozzátette, hogy napkeltétől napnyugtáig dolgozik a kertben, és folyamatosan azon gondolkodik, hogy tehetné még jobbá a környezetét:

"Amennyire csak lehet, szeretnék önellátó lenni, elnézve az élelmiszerárakat, azt hiszem, ez a lehető legjobb megoldás. Dolog pedig van bőven, beindult a metszési időszak, most épp tervezem a veteményest, palántázok, készítem elő az üvegházat és a kertet."