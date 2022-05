Mielőtt elkezded az edzést, ne felejts el jól bemelegíteni! Komoly sérülésveszélynek vagy kitéve, ha nem megfelelően mozgatod át a testrészeidet.

Melegítsd be a nyakadat fejkörzéssel, majd a vállaidat is mozgasd át, derék és csípőkörzéseket is végezz, végül forgasd át a térdeidet és a bokáidat. Ha ezzel megvagy, már kezdődhet is az edzés!

HASPRÉSFeküdj hanyatt, tedd a talpakat a talajra, a kezeidet pedig tarkóra. Hasprés közben figyelj arra, hogy a két könyöködet húzd szét, hogy feszes maradjon, az álladat pedig told a plafon irányába. Amikor felülsz, a szádon keresztül fújd ki a levegőt, amikor visszafekszel, akkor szívd be. A köldöködet húzd a gerinced felé, a derekadat pedig szorítsd le a talajra úgy, hogy ne emelkedjen el. A feladatot 45 másodpercig végezd!

15 másodperc pihenő!

ELLENTÉTES KÖNYÖK-TÉRD ÉRINTÉSMaradj a hátadon fekve és ellentétes könyökkel érintsd meg a térded. Ennél a gyakorlatnál is szorítsd le a derekadat. Próbálj meg egész testtel fordulni, amennyire csak tudsz. Minden fordulásnál fújd ki a levegőt. A feladatot 45 másodpercig végezd!

15 másodperc pihenő! Ezalatt nyújtózkodj felfelé, hogy megnyúljon a hasizmod.

TEST MELLETT BOKAÉRINTÉSMég mindig maradj a hátadon fekve, emeld meg a törzsedet és érintsd meg a bokádat. Egyszer jobb kézzel a jobb lábadat, aztán a bal kezeddel a bal lábadat, felváltva. A feladatot 45 másodpercig végezd!

15 másodperc pihenő!

PLANKEmelkedj fel, a kezed legyen alkartámaszban, feszítsd meg a fenekedet és a hasadat. A fejed a törzsed meghosszabbítása, a vállaid pedig mindig a könyököd felett helyezkedjenek el. Ha nem bírod tartani, leteheted a térdedet, majd emeld vissza. Tartsd egy picit, és leteheted újra. A feladatot 45 másodpercig végezd!

15 másodperc pihenő!

LEBEGŐ FELÜLÉS

Ülj fel, a hátad mögött támaszd meg magad és húzd fel a lábad, a talpad legyen a talajon. Hajlítsd a könyököd és emeld a lábad a mellkasod felé, majd tedd vissza a földre és nyújtsd ki a könyököd. Ahogy összepréselődsz, fújd ki a levegőt. Ha nehezebb feladatot szeretnél végezni, a sarkadat próbáld meg minél messzebbre, nyújtott lábbal a földre helyezni. A feladatot 45 másodpercig végezd!

15 másodperc pihenő!

TÖRZSFORDÍTÁSÜlj fel, húzd fel a térded, talp a talajon. Dőlj hátra és emeld el a lábad a földtől, majd feszítsd vissza a lábfejed, a sarkad a talaj felé nézzen. Tartsd feszesen a törzsed a kezeiddel, egyszer az egyik oldalon, majd a másik oldalon érintsd meg a földet magad mellett. Ha ez nehezen megy, nyugodtan tedd le a lábadat a talajra és úgy folytasd tovább. Figyelj oda a légzésre; amikor a talajra helyezed a kezed, akkor fújd ki a levegőt. A feladatot 45 másodpercig végezd!

15 másodperc pihenő!

Most pedig jöhet a következő kör. Ismételd meg újra ezt a hat feladatot, majd nyújtsd le a testedet, és már végeztél is.