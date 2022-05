Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint a Merkúr hátrálása során visszalép a Bika jegyébe. Ez téged is hátráltatni fog, és nem is komfortos érzés, mert lassúnak érzed ezt az energiát. Valószínűleg idegesíteni fog az a sok apró akadály, ami együtt már nagy nehézséggé tornyozódik.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A Merkúr retrográd, és ma visszalép a Bika jegyébe. A pénzügyeket, számlákat nagyon alaposan nézd át, tedd rendbe! Ma bosszúságok érhetnek – valamit újra el kell intézned, amiről pedig azt hitted már, hogy a végére értél.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Kivételezett helyzetbe kerülhetsz hamarosan a munkahelyeden, ha a mai napon ügyesen taktikázol. Ez nem azt jelenti, hogy másokat rosszabb helyzetbe hozol, sőt, ellenkezőleg: módod van jót tenni. És persze jó tett helyébe jót várhatsz.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Nem kellene a múlton rágódnod: annak már vége, soha többé nem kerülsz olyan helyzetbe, mint akkor voltál. Ha belegondolsz, akkor képes leszel meglátni ennek a jó oldalát is. Mert az is legalább annyi van, mint rossz. Készülj szebb napokra!

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Új életformára vágynál, de csak akkor érdemes belevágnod, ha saját magadnak is világosan meg tudod fogalmazni, hogy mit is akarsz tulajdonképpen. Lehet, hogy nem is másra vágysz, csak másként szeretnéd ugyanazt.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A Merkúr hátrálása során visszalép a Bika jegyébe. Nehézségeket jelez ez a nap, fáradt vagy, pihennél, de idegesít a sok intéznivaló, amivel pedig haladnod kellene. Tudatossággal úrrá lehetsz ezen a frusztráló érzésen!

