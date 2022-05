A hétvégén kezdett terjedni az interneten az a videó, melyben jól látható, hogy Azahriah a Szolnoki Palacsintafesztiválon szexel az egyik rajongójával a backstage-ben. Azóta már az is kiderült, hogy a fiatal énekes párkapcsolatban van, a barátnője ekkor éppen külföldön tartózkodott.

A barátnő, Luna azóta többször is posztolt a történtekről:

"Ha van elég szív, az sokat segít, már úgy sem adjuk fel, köztünk minden ember más, különös és sok fajta szokás... Hogy nekem, hogy a legkönnyebb feldolgozni egy borzasztó nagy csalódást? Így... Szeretettel, elfogadással. Vannak olyan dolgok az életben, amik nem mindig rólunk szólnak, mégis nekünk fájnak a legjobban. Egy ami biztos, hogy minden ember a tőle telhető legjobbat akarja nyújtani minden téren. Van amikor "csak" ennyire futja" - kezdte a Luna a Valahol Európában című musicalből vett idézettel, egy 24 órán át elérhető történetben. "Nem haragszom... Csalódott vagyok és fáj. Ez most az én csatám lesz, kérlek ne nehezítsétek meg, és ne keressétek ebbe a történetben a jót és a rosszat mert nincs."

Később pedig szintén Instagram-sztoriban osztott meg egy videót, melyen az énekes neki énekel. A felvétel mellett az érzéseit is megosztotta, amelyekből arra lehet következtetni, hogy Luna akár még meg is bocsáthat a csalfa zenésznek.

"Tudom, eddig sem osztottunk meg semmit a kapcsolatunkból, nem most kéne elkezdeni... Nem is fogom, csak a szívem törik össze azoktól a kommentektől, amikben azt fejtegeti mindenki, mennyire arrogáns, beképzelt, rossz ember... Lehullt az álcája...hát, nem! Pont hogy most vette fel a legnagyobb álcát magára, magam sem értem, miért, de ő ezzel a stílussal védi magát. Soha életemben nem kaptam annyi törődést, elfogadást, türelmet és szeretetet, mint ettől a fiútól!

Ezért mindig is hálás leszek neki. Egy boldog, kiegyensúlyozott, ragyogó nővé varázsolt minden tettével és szavával. Elkövetett egy hatalmas hibát, amire most ráment minden, ami miatt mindketten összetörtünk és megsemmisültünk. Amikor csak rossz kedvem volt, vagy hiányzott, vagy csak társaságra volt szükségem, ő mindig ott volt nekem. Mindig valahogy kedveskedett, és megpróbált jobb kedvre deríteni, megkönnyítette a mindennapjaimat. Hatalmas szív és alázat lakozik ebben a fiúban, ezt a mai napig így gondolom. Találj vissza önmagadhoz, kérlek!" - írta Luna.