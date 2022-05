Bogi és Burak tizennégy évvel ezelőtt találkoztak. Az akkor 24 éves modellre a férfi azonnal felfigyelt, Bogit pedig lenyűgözte, hogy Burak nem csak a külsejét találja vonzónak, de intelligenciáját is nagyra tartja. A Hot! úgy tudja, a házaspár jóideje vívódik, de most arra jutottak, az építészmérnök Isztambulban maradt, Bogi pedig Magyarországon él.

"A szeretet része az is, ha két ember el tudja egymást engedni. Mindig is sokat voltunk egymástól távol, és Burak hálás volt azért, amiért kettőnkért éveken át én hoztam nagyobb áldozatokat. Az elmúlt években azonban már nemcsak őt, de engem is egyre inkább az üzleti dolgaim kötnek le, a munka és a sikerek jobban inspirálnak, ami nemcsak nekem, hanem neki is feltűnt, hiszen egyre nehezebben tudtuk összeegyeztetni a találkozásainkat. Be kellett látnunk, hogy az életem olyan szakaszba érkezett, amiben újra meg kell találjuk magunkat" – fogalmazott Csősz Bogi a Hot!-nak, aki korábban már mesélt arról, hogy milyen a kapcsolata férjével.

"Amikor először megláttam, azonnal megfogott a kisugárzása, az eleganciája. Amikor beszélgettünk, rögtön tudtam, hogy rendkívül intelligens és mélyen érző, nem egy felszínes szépség. Rengeteg energiája és tenni akarása van, és nem tud munka, alkotás nélkül élni. Ennyi év után mindketten rengeteg tapasztalatot szereztünk, ami érettebbé tett bennünket. Boglárka megérdemli a sikeres karriert, és ahogy eddig is, most is csodálom, mindig is szeretni és tisztelni fogom" - mesélte a hetilapnak Burak.