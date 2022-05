Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint a Mars és a Jupiter is a Kos jegyében jár, ez kivételes lehetőségeket jelez neked, és sok szerencsét azokban a dolgokban is, amikkel kapcsolatban sokat bizonytalankodtál.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A Merkúr és a Plútó fényszöge miatt olyan ismeretek birtokába juthatsz, amelyek révén előnybe kerülhetsz másokkal szemben. Most, hogy úgy látod, hogy a magánéleted rendben, itt az ideje az élet más területein nagyot alkotni. Használd a képességeidet!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Merkúr és a Plútó fényszöge kiélesíti az érzékeidet, és az észjárásodat is még jobban felpörgeti. Ma nagyon könnyen rátapintasz a lényegre, bármiről is legyen szó, sokan csodálnak csavaros eszedért. Értékes felismeréseid is lehetnek.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Hosszú időre lekötötte energiáidat egy bizonyos feladat, amin végre sikerült túljutnod. Nagy megkönnyebbülést jelent ez most neked. Dőlj hátra egy kicsit, és élvezd a jól megérdemelt pihenést!

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Valamit hiányolsz az életedből, ám, magad sem tudod megfogalmazni, mi is lenne az. Kapkodás helyett inkább intézd sorban a fontos dolgokat. Mire a kötelességeiddel megvagy, arra is rájössz, hogy mi kellene még. Fordítva ez nem igaz.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Most van itt az ideje a bölcs kompromisszumoknak, döntő lépéseknek. Ha eddigi rózsaszín álmaidat konkretizálni akarod, akkor nem várhatsz többé ködös ígéretekre, és te sem ígérgethetsz így. Ideje lépni, hivatalossá tenni valamit.

Az összes jegy részletes napi horoszkópjáért kattints ide!